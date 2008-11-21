Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал об отношении к бывшему чемпиону в двух дивизионах Конору Макгрегору.

«Сейчас Конор деградирует. Макгрегор двухлетней давности был красавцем. Он шутил, дрался, газовал.

Я был его поклонником. Потом Конор начал деградировать и как атлет, и как трештокер. Вполне возможно, что, окажись мы в одном помещении, я бы попросил его ответить за слова.

Я бы сказал: «Конор, я с Дагестана. У тебя сейчас есть шанс дагестанцу в лицо сказать, что ты о нас думаешь».

Он бы либо повторил то, что он сказал, а я бы сделал то, что я должен был бы сделать. Либо он сказал бы мне, что неудачно пошутил. Есть всего два сценария.

Если бы он повторил то, что сказал в Москве – я бы ему прописал. Любой дагестанец, который встретит Конора, должен заставить его ответить за слова», – заявил Гаджиев.

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