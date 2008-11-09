Конор – о поражении брата Хабиба: «Нурмаготаптап – вечный неудачник»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал поражение Абубакара Нурмагомедова в дебютном бою на UFC Fight Night 163 в Москве.
«Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно и ударить в лоб. Он сдался и сбежал.
Мы знаем, кто там убегает. Абубакар Нурмаготаптап. Вечный неудачник», – написал Конор в твиттере, но позже удалил твит.
Абубакар Нурмагомедов проиграл Давиду Заваде треугольником в первом раунде. Его двоюродный брат Хабиб был секундантом.
Брат Хабиба дебютирует на UFC в Москве. Он тоже дрался с Конором