Конор – о поражении брата Хабиба: «Нурмаготаптап – вечный неудачник»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях прокомментировал поражение Абубакара Нурмагомедова в дебютном бою на 163 в Москве.

«Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно и ударить в лоб. Он сдался и сбежал.

Мы знаем, кто там убегает. Абубакар Нурмаготаптап. Вечный неудачник», – написал Конор в твиттере, но позже удалил твит.

Абубакар Нурмагомедов проиграл Давиду Заваде треугольником в первом раунде. Его двоюродный брат Хабиб был секундантом.

Брат Хабиба дебютирует на UFC в Москве. Он тоже дрался с Конором

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