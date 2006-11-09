Уткин о трештоке Хабиба и Конора: «Носители той спермы и той яйцеклетки, из встречи которых, рождается истина, там даже не пробовали ночевать»

Журналист Василий Уткин поделился мнением об интервью чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Как ясен, прекрасен и убедителен Хабиб-оратор и трибун, когда он реагирует на что-то. Я имею в виду чужие слова. Когда он отвечает.

Прямо исполнено достоинства.

Мне все нравится. И про флаг (не понимаю, чего он является показателем, флаг бессловесен и им энергичнее всего обычно машут негодяи. Хоть и не только они).

И про насильников. Ну да, Конора обвиняют в этом. И деда тот ударил, тоже некрасиво. А по кавказским понятиям это позор.

И еще в чем-то. Про десять боев Конора, которые тому нужно выиграть до боя с Хабибом.

Я хочу подчеркнуть: этот трешток не тот спор, в котором рождается истина. В трештоке носители той спермы и той яйцеклетки, из встречи которых, возможно, рождается истина – нет, там они даже не пробовали ночевать.

Все это вопрос достоинства и уместности. Хабиб убедителен. Но вот когда он не отвечает Конору, а утверждает что-то сам... О музыке, об обществе... Причем без внешней причины. Это словно другой человек. С которым я не нахожу ничего общего», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Хабиб о том, что не выходит на бои с российским флагом: «Я не насилую женщин, не бью стариков, в отличие от тех, кто носит флаги»

Хабиб о реванше с Конором: «Если он выиграет 10 боев подряд, то вполне возможно»