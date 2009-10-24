Российский средневес Владимир Минеев прокомментировал приезд в Москву бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Сегодня в Москве прошла пресс-конференция одного конченого алкоголика и наркомана , организованная такой же конченой букмекерской конторой.

В ходе этой пресс-конференции он нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой лично я провожу очень много времени, живу и тренируюсь.

Все люди, которые находились в тот момент в зале и аплодировали – конченые черти.

Его друг Артем Лобов, который выходит под флагом России – конченый черт, если позволяет ему так говорить.

Знаете, почему он остался безнаказанным? Потому что ни один мужчина туда не пришел чисто из солидарности к Хабибу. А те, кто пришли и пытались высказать свое недовольство, им просто не дали этого сделать, потому что его охраняли.

Но вы знаете, где его найти, если что», – заявил Минеев.

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