Российский средневес Владимир Минеев прокомментировал приезд в Москву бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Сегодня в Москве прошла пресс-конференция одного конченого алкоголика и наркомана Конора Макгрегора, организованная такой же конченой букмекерской конторой.
В ходе этой пресс-конференции он нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой лично я провожу очень много времени, живу и тренируюсь.
Все люди, которые находились в тот момент в зале и аплодировали – конченые черти.
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Его друг Артем Лобов, который выходит под флагом России – конченый черт, если позволяет ему так говорить.
Знаете, почему он остался безнаказанным? Потому что ни один мужчина туда не пришел чисто из солидарности к Хабибу. А те, кто пришли и пытались высказать свое недовольство, им просто не дали этого сделать, потому что его охраняли.
Но вы знаете, где его найти, если что», – заявил Минеев.
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