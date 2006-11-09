Хабиб – журналистам: «У вас еще будет возможность напасть на меня, но я умею защищаться, ведь я выпускник школы самбо»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал встречу с журналистами и болельщиками в рамках медиа-дня накануне турнира UFC Москва.
«Спасибо всем кто сегодня пришел, очень рад был видеть вас, ребята.
Энергетика была на уровне, удалось пообщаться с болельщиками, а журналисты просто наблюдали, я все видел, ребята.
У журналистов еще будет возможность напасть на меня, но, поверьте мне, я защищаться умею, ведь я выпускник школы самозащиты без оружия (самбо)», – рассказал Хабиб.
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Спасибо всем кто сегодня пришёл, очень рад был видеть вас ребята. Энергетика была на уровне, удалось пообщаться с болельщиками, а журналисты просто наблюдали, я все видел ребята 👀 У журналистов ещё будет возможность нападать на меня, но поверьте мне я защищаться умею, ведь я выпускник школы Самозащиты Без Оружия ( Самбо ) #ufcMoscow @ufcrussia Спасибо моему спонсору @toyotarussia Ваши машины лучшие, отвечаю.
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