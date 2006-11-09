Хабиб – журналистам: «У вас еще будет возможность напасть на меня, но я умею защищаться, ведь я выпускник школы самбо»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал встречу с журналистами и болельщиками в рамках медиа-дня накануне турнира UFC Москва.

«Спасибо всем кто сегодня пришел, очень рад был видеть вас, ребята.

Энергетика была на уровне, удалось пообщаться с болельщиками, а журналисты просто наблюдали, я все видел, ребята.

У журналистов еще будет возможность напасть на меня, но, поверьте мне, я защищаться умею, ведь я выпускник школы самозащиты без оружия (самбо)», – рассказал Хабиб.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Спасибо всем кто сегодня пришёл, очень рад был видеть вас ребята. Энергетика была на уровне, удалось пообщаться с болельщиками, а журналисты просто наблюдали, я все видел ребята 👀 У журналистов ещё будет возможность нападать на меня, но поверьте мне я защищаться умею, ведь я выпускник школы Самозащиты Без Оружия ( Самбо ) #ufcMoscow @ufcrussia Спасибо моему спонсору @toyotarussia Ваши машины лучшие, отвечаю.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Хабиб о том, что не выходит на бои с российским флагом: «Я не насилую женщин, не бью стариков, в отличие от тех, кто носит флаги»

Хабиб о реванше с Конором: «Если он выиграет 10 боев подряд, то вполне возможно»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья