Хабиб – журналистам: «У вас еще будет возможность напасть на меня, но я умею защищаться, ведь я выпускник школы самбо»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал встречу с журналистами и болельщиками в рамках медиа-дня накануне турнира UFC Москва.

«Спасибо всем кто сегодня пришел, очень рад был видеть вас, ребята.

Энергетика была на уровне, удалось пообщаться с болельщиками, а журналисты просто наблюдали, я все видел, ребята.

У журналистов еще будет возможность напасть на меня, но, поверьте мне, я защищаться умею, ведь я выпускник школы самозащиты без оружия (самбо)», – рассказал Хабиб.

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