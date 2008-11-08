Хабиб о реванше с Конором: «Если он выиграет 10 боев подряд, то вполне возможно»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный матч-реванш против бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах .

«Что ответить Конору за его выходки в Москве? А я не вижу смысла ему что-то отвечать или говорить.

Все, что нужно было сделать, я сделал, а что-то говорить или отвечать – это не в нашем стиле.

Насчет реванша. Чтобы подраться в UFС за пояс, я выиграл 9-10 боев. Если он выиграет 10 боев подряд, то вполне возможно», – сказал Нурмагомедов.

Первый бой Хабиб – Макгрегор состоялся 6 октября прошлого года. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде. Макгрегор неоднократно заявлял о желании провести реванш.

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