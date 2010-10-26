Конор – Нурмагомедову: «Я не провожу бои со стероидными мошенниками»

Бывший чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор ответил Адбулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона промоушена в легком весе , который предложил провести бой против Ислама Махачева.

«Я уважаю ваши методы обучения и то, что вы сделали. Но я смеюсь над этим водным мальчиком и диетологом Исламом Махачевым в качестве моего оппонента.

Я не провожу бои с пойманными на стероидах мошенниками. Это ваш сын. Ваш средний сын. Я готов получить вашего старшего сына», – сказал Конор.

Напомним, что в апреле 2016 года Махачев провалил допинг-тест на мельдоний накануне поединка против Дрю Добера на UFС on FOX 19.

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