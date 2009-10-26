Конор Макгрегор: «Я большой фанат инфраструктуры в России»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор посетил передачу «Вечерний Ургант». Конор подтвердил намерение драться в России, а также купить недвижимость.

«Я хотел бы, и я буду драться в России. Будет бой – бой для людей. А сейчас я смотрю площадки, чтобы жить и тренироваться здесь.

Я большой фанат инфраструктуры в России, мне все очень нравится. И я хочу привезти сюда своих детей. У вас скоро бойцовское событие в Москве, и я хотел бы остаться, если найду недвижимость.

А если нет, то все равно в какой-то момент я привезу своего сына в эту прекрасную страну», – рассказал Макгрегор.

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