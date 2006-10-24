Конор Макгрегор: «Первую бутылку виски Proper 12 подарил Путину»

Бывший чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор признался, что подарил первую бутылку виски Proper 12 президенту РФ Владимиру Путину.

«Первая бутылка виски была подарена Путину, только вторая – моя.

Уверен, виски понравились Путину. К сожалению, не смог уточнить у него, но думаю, он попробовал», – сказал Конор.

С недавнего времени Макгрегор запустил продажу виски Proper 12 в России.

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