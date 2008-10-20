Конор Макгрегор находится под следствием в деле о сексуальном насилии

Бывший чемпион UFС в двух дивизионах Конор Макгрегор пребывает под следствием по обвинению в совершении сексуального насилия.

По данным The New York Times, на прошлой неделе женщина в возрасте 20 лет, находясь в автомобиле, подверглась сексуальному насилию возле одного из дублинских пабов.

Она обвинила в этом Макгрегора. На данный момент ирландской полицией не было выдвинуто официальных обвинений.

часто становится предметом слухов. Он категорически отрицает любые обвинения в сексуальном насилии», – заявил представитель ирландца.

Ранее The New York Times сообщала, что в январе нынешнего года женщина обвинила Макгрегора в изнасиловании, которое произошло в одном из дублинских отелей, где Конор арендовал пентхаус. Боец был допрошен полицией, однако затем отпущен. Официальных обвинений ему выдвинуто не было.

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