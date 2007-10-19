Бетербиев – о нокауте Гвоздика: «Для меня это был бой жизни»

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе прокомментировал победу над Александром Гвоздиком.

«Это самый важный бой в моей карьере. Я проделал большую работу к нему. Возможно, для меня это был поединок жизни.

Я очень счастлив от того, как бой завершился. Какой был ключ к победе сегодня? Думаю, что вам нужно спросить моего тренера. Скажу, что мы очень тяжело работали в зале.

Мне все равно, с кем драться дальше. Готов с любым. Я сфокусирован на титулах, а не на именах. Мне добавилось мотивации после второго чемпионского пояса», – сказал Бетербиев.

Российский боксер нокаутировал Гвоздика в 10-м раунде.

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