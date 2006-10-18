Александр Гвоздик против Артура Бетербиева, Коллацо – Абдукахоров и другие бои в Филадельфии

Завтра рано утром в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) на арене Liacouras Center состоится боксерское шоу.
В главном событии чемпион WBC в полутяжелом дивизионе украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) проведет объединительный поединок против чемпиона IBF россиянина Артура Бетербиева (14-0, 14 КО).
Другие бои вечера:
Луис Коллацо (39-7, 20 КО) – Кудратильо Абдукахоров (16-0, 9 КО)
Джоси Варгас (14-1, 9 КО) – Джонни Родригес (9-4-1, 6 КО)
Майкл Силс (23-2, 17 КО) – Элио Трош (14-8-2, 7 КО).
Начало нашего онлайна в 04.00 по московскому времени. Старт главного события вечера в 06.00 утра.
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