Александр Гвоздик против Артура Бетербиева, Коллацо – Абдукахоров и другие бои в Филадельфии

Завтра рано утром в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) на арене Liacouras Center состоится боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBC в полутяжелом дивизионе украинец (17-0, 14 КО) проведет объединительный поединок против чемпиона IBF россиянина (14-0, 14 КО).

Другие бои вечера:

Луис Коллацо (39-7, 20 КО) – Кудратильо Абдукахоров (16-0, 9 КО)

Джоси Варгас (14-1, 9 КО) – Джонни Родригес (9-4-1, 6 КО)

Майкл Силс (23-2, 17 КО) – Элио Трош (14-8-2, 7 КО).

Начало нашего онлайна в 04.00 по московскому времени. Старт главного события вечера в 06.00 утра.

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