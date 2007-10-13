Александр Усик: «Теперь готов взять бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе после успешного дебюта в рамках тяжелого веса признался, что готов к поединку за титул чемпиона мира.

«Доказывает ли моя победа, что я могу боксировать с лучшими бойцами тяжелого веса? Не знаю, я просто готов с ними боксировать.

Конечно, я готов взять бой за титул чемпиона мира», – сказал Усик.

В Чикаго Усик нокаутировал Чэза Уизерспуна. Угол американского боксера отказался от продолжения поединка перед восьмым раундом.

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Александр Усик нокаутировал Чэза Уизерспуна и успешно дебютировал в тяжелом весе