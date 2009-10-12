Кейн Веласкес завершил карьеру в MMA. Экс-чемпион UFC подерется с Броком Леснаром в WWE

Бывший чемпион в тяжелом весе Кейн Веласкес официально завершил карьеру в и перешел в рестлинг.

«Я поговорил с Дэйной Уайтом. Он на 100 процентов поддержал мое решение. Мы поблагодарили друг друга за все.

Теперь глава моей карьеры в MMA закрыта. Я сосредоточен на . Я переродился и теперь углубляюсь в этот вид спорта», – сказал Веласкес.

31 октября встретится с Броком Леснаром – также экс-чемпионом UFC. Именно у Леснара Веласкес отнял титул тяжелого веса 23 октября 2010-го. Тогда Кейн победил техническим нокаутом в первом раунде.

Тайсон Фьюри 31 октября проведет поединок против рестлера Брауна Строумэна

Тайсон Фьюри: «Строумэн, дай мне знать, если захочешь, чтобы мои руки еще раз прошлись по тебе»