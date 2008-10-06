Уэйн Руни: «Думаю, что Деревянченко победил Головкина»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди Си Юнайтед», поделился мнением относительно итога поединка между чемпионом IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным против Сергея Деревянченко.
«Отличный бой, мне понравился. Очень близкий поединок. Я наслаждался все 12 раундов.
Победу можно было отдать в любую сторону, но я думаю, что Деревянченко победил. Головкин стареет, однако невероятно, как он остался в бою после таких пропущенных ударов», – рассказ Руни.
Бой Головкин – Деревянченко состоялся сегодня в Нью-Йорке и завершился победой казахстанца решением судей.
Сергей Деревянченко: «Я чувствую, что побил Головкина. Весь мир это видел»
Судьи подарили Головкину победу над Деревянченко. Перед этим GGG год жаловался на них