Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко, Ахмедов против Эрнандеса и другие бои в Нью-Йорке

Завтра рано утром в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden» состоится вечер профессионального бокса. В главном поединке вечера бывший чемпион мира в среднем весе (39-1-1, 35 КО) выйдет на ринг против Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО).

Другие поединки:

Али Ахмедов (15-0, 11 КО) – Эндрю Эрнандес (20-7-2, 9 КО)

Иван Баранчик (19-1, 12 КО) – Габриэль Брасеро (25-3-1, 6 КО)

Брайан Себалльо (10-0, 5 КО) – Рамал Аманов (16-0, 5 КО).

Начало прямой трансляции в 05.00 по московскому времени.

Деревянченко очень опасен для Головкина: Геннадий ужасен в защите и боится украинца

Головкин получит за бой 15 млн долларов, Деревянченко – 5,2 млн