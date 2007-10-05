Головкин получит за бой 15 млн долларов, Деревянченко – 5,2 млн

Стали известны суммы гонораров, которые заработают основные действующие лица завтрашнего боксерского шоу.
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин пополнит банковский счет на 15 млн долларов. Его соперник Сергей Деревянченко станет богаче на 5,2 млн долларов.
Бой Головкин – Деревянченко состоится в ночь на 6 октября в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden». На кону будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.
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