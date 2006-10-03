Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг в прямом эфире достал из глазницы протез глазного яблока

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг шокировал фанатов в прямом эфире. Ветеран ММА ответил на вопрос, почему в последние годы он появляется на публике в темных очках.
«Вот почему мне приходилось носить эти чертовы очки!», – сказал Биспинг и достал протез глазного яблока.
Проблемы со зрением у Биспинга начались после боя с Витором Белфортом в 2013 году. В последние годы своей карьеры 40-летний англичанин провел полуслепым.
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