Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг в прямом эфире достал из глазницы протез глазного яблока

Бывший чемпион в среднем весе Майкл Биспинг шокировал фанатов в прямом эфире. Ветеран ММА ответил на вопрос, почему в последние годы он появляется на публике в темных очках.

«Вот почему мне приходилось носить эти чертовы очки!», – сказал Биспинг и достал протез глазного яблока.

Проблемы со зрением у Биспинга начались после боя с Витором Белфортом в 2013 году. В последние годы своей карьеры 40-летний англичанин провел полуслепым.

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