Реклама 18+
Реклама 18+

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг в прямом эфире достал из глазницы протез глазного яблока

Теги UFC MMA Майкл Биспинг Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг шокировал фанатов в прямом эфире. Ветеран ММА ответил на вопрос, почему в последние годы он появляется на публике в темных очках.

«Вот почему мне приходилось носить эти чертовы очки!», – сказал Биспинг и достал протез глазного яблока.

Проблемы со зрением у Биспинга начались после боя с Витором Белфортом в 2013 году. В последние годы своей карьеры 40-летний англичанин провел полуслепым.

Майкл Биспинг: «Сехудо кричит о том, что хочет побить женщину. Он немного рехнулся»

Майкл Биспинг: «Извинения Макгрегора достойны восхищения»

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья