Александр Емельяненко: «Дацик – мертвый человек»

Тяжеловес Александр Емельяненко высказал готовность провести поединок против бывшего бойца ММА Вячеслава Дацика.

«Он заблудившийся ребенок. Ищет, как бы еще о себе заявить. И упоминает в очередной раз Емельяненко. Как он дерется — вы все видели по бою с Тарасовым.

Это абсолютно мертвый человек. Ну куда он лезет? Если есть организации, которые готовы провести этот бой — ради Бога, давайте и Дацика побью. Но что это даст? Только отнимет у Дацика здоровье», – сказал Емельяненко.

Емельяненко следующий поединок проведет 29 ноября в Москве против Михаила Кокляева.

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