Александр Емельяненко: «Могу нокаутировать Кокляева быстрее, чем за 5 секунд»

Боец ММА Александр Емельяненко в очередной раз заявил, что ему не составит труда быстро нокаутировать Михаила Кокляева.

«Я предоставил Кокляеву право выбора. Он выбрал правила бокса. Для того, чтобы биться по правилам смешанных единоборств, он вообще бы не успел подготовиться.

В ММА же нужно бить руками, ногами, уметь бороться, делать удушающие и болевые приемы. Нужно быть разносторонне развитым спортсменом. Поэтому бокс. Время подтянуть боксерские навыки у него было. Раунды? Думаю, четыре. Сколько он выдержит, пусть столько и будет!

Рекорд в UFC по быстрому нокауту 5 секунд? Я могу поставить новый рекорд, но зачем?», – сказал Емельяненко.

Бой Емельяненко – Кокляев состоится 29 ноября в Москве на «ВТБ-Арене».

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