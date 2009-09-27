UFC представил официальный постер к турниру в Москве

UFC накануне представил официальный постер к турниру промоушена в Москве.
Данный турнир состоится 9 ноября. Главный бой вечера – поединок между бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джуниором Дос Сантосом против Александра Волкова.
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Heavyweights head to Russia! Your official #UFCMoscow poster has landed 🇷🇺
Со-главным событием вечера выступит поединок между топовым полулегковесом Забитом Магомедшариповым против Келвина Каттара.
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