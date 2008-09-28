Колби Ковингтон – о поединке против Камару Усмана: «Не пропустите это, снежинки»

Колби Ковингтон прокомментировал объявление поединка против чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана.

«Американская мечта против ночного кошмара из Небраска. Это бесспорный титул в полусреднем UFC.

Это самый желанный титул во всех видах спорта против маленького пояса «Power Ranger» Марти ФэйкНьюсмана. Не пропустите, снежинки», – сказал Ковингтон.

Бой Ковингтон – Усман состоится 14 декабря в Лас-Вегасе на UFC 245.

Официально: На UFC 245 состоятся три титульных боя. Мэйн-ивент Усман – Ковингтон

Бой Ковингтон – Усман состоится на UFC 245