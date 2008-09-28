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Колби Ковингтон – о поединке против Камару Усмана: «Не пропустите это, снежинки»

Теги полусредний вес UFC MMA Колби Ковингтон Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон прокомментировал объявление поединка против чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

«Американская мечта против ночного кошмара из Небраска. Это бесспорный титул в полусреднем UFC.

Это самый желанный титул во всех видах спорта против маленького пояса «Power Ranger» Марти ФэйкНьюсмана. Не пропустите, снежинки», – сказал Ковингтон.

Бой Ковингтон – Усман состоится 14 декабря в Лас-Вегасе на UFC 245.

Официально: На UFC 245 состоятся три титульных боя. Мэйн-ивент Усман – Ковингтон

Бой Ковингтон – Усман состоится на UFC 245

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