Колби Ковингтон – о поединке против Камару Усмана: «Не пропустите это, снежинки»

Колби Ковингтон прокомментировал объявление поединка против чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.
«Американская мечта против ночного кошмара из Небраска. Это бесспорный титул в полусреднем UFC.
Это самый желанный титул во всех видах спорта против маленького пояса «Power Ranger» Марти ФэйкНьюсмана. Не пропустите, снежинки», – сказал Ковингтон.
Бой Ковингтон – Усман состоится 14 декабря в Лас-Вегасе на UFC 245.
Официально: На UFC 245 состоятся три титульных боя. Мэйн-ивент Усман – Ковингтон