ACA 99: Багов – Халиев, Исмаилов против Фролова, Василевский – Абдулаев и другие бои

Сегодня в Москве на малой арене «ВТБ Арена» состоится турнир АСА 99. В главном бою вечера чемпион промоушена в легком весе Али Багов (27-10) проведет защиту титула в поединке против (19-1).

Основной кард:

Юнус Евлоев (23-8) – Азам Гафоров (11-0)

Абдул-Рахман Дудаев (22-5) – Олег Борисов (21-4)

Абдул-Азиз Абдулвахабов (16-2) – Иманали Гамзатханов (10-2)

Денис Канаков (11-1) – Баз Мухаммад Мубариз (10-4)

Предварительный кард:

Артем Фролов (12-1) – (14-2)

Шамиль Шахбулатов (10-2) – Расул Мирзаев (18-1)

Мурад Абдулаев (17-4) – (33-7)