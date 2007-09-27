ACA 99: Багов – Халиев, Исмаилов против Фролова, Василевский – Абдулаев и другие бои

Сегодня в Москве на малой арене «ВТБ Арена» состоится турнир АСА 99. В главном бою вечера чемпион промоушена в легком весе Али Багов (27-10) проведет защиту титула в поединке против Хусейна Халиева (19-1).
Основной кард:
Юнус Евлоев (23-8) – Азам Гафоров (11-0)
Абдул-Рахман Дудаев (22-5) – Олег Борисов (21-4)
Абдул-Азиз Абдулвахабов (16-2) – Иманали Гамзатханов (10-2)
Денис Канаков (11-1) – Баз Мухаммад Мубариз (10-4)
Предварительный кард:
Артем Фролов (12-1) – Магомед Исмаилов (14-2)
Шамиль Шахбулатов (10-2) – Расул Мирзаев (18-1)
Мурад Абдулаев (17-4) – Вячеслав Василевский (33-7)