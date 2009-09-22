Тренер Сен-Пьера: «Фергюсон и Махачев имеют шансы победить Хабиба»

Тренер Жоржа Сен-Пьера Фирас Захаби назвал самых опасных соперников для чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Единственный опасный соперник это . Потому что он хорош в джиу-джитсу. Он очень агрессивен из положения снизу, он умеет вставать из партера в стойку. Ислам Махачев тоже опасен, но поскольку он с Хабибом тренируется, то боя между ними не будет. Это два человека, которые уже сейчас имеют шансы победить Хабиба», – считает Захаби, которого цитирует Allboxing.ru.

Тренер Сен-Пьера также прокомментировал возможный бой его подопечного с россиянином.

«Я могу быть необъективным, потому что Хабиб — мой любимый боец из тех, кого я не тренирую. Джордж целостное. Его навыки ударов руками совершеннее, а удары ногами намного лучше.

Если бы Джордж решил вести бой в безопасной манере, чего я не ждал бы, то он мог бы перестрелять Хабиба ногами. Его шансы повалить на спину Хабиба настолько же велики, как и шансы Хабиба повалить Джорджа на спину. Плюс он более гладко подготавливает тейкдауны. Джордж очень опытен в подготовке тейкдауна ударами. Хабиб выполняет тейкдауны с очень низким захватом. Это сделать очень тяжело на таком массивном и сильном сопернике как Джордж. Преимущество в стойке обеспечит Джорджу доминирование в борьбе», – отметил Захаби.

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