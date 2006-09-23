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Женская сборная Украины по боксу отказалась от участия в чемпионате мира в России

Теги AIBA Федерация бокса России Федерация бокса Украины бокс Бокс/MMA/UFC

Женская сборная Украины по боксу отказалась от участия в чемпионате мира по боксу. Первенство пройдет с 3 по 13 октября в Улан-Удэ.

«У сборной Украины просто недобор спортсменов, они буквально 2 дня назад сообщили о том, что не смогут приехать.

Это исключительно спортивная причина», – сказал заместитель директора турнира по работе с участниками и СМИ Владимир Иринчеев.

Кроме того, от участия в женском ЧМ-2019 по боксу в России отказались участвовать команды Испании, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Пуэрто-Рико, Косово и Гватемалы.

На данный момент зарегистрированы 69 сборных. 

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