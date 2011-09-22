UFC Fight Night 159: Главный бой признан несостоявшимся, непобедимый Аскаров свел бой с Морено вничью

В ночь с субботы на воскресенье в Мехико (Мексика) прошел 159.

Главным событием вечера стал бой полулегковесов Яира Родригеса (11-2) и (28-16). Поединок признан несостоявшимся из-за того, что американец получил травму глаза на 15-й секунде и не смог продолжить борьбу.

Основной кард:

Карла Эспарза (15-6) победила Алексу Грассо (11-3) решением большинства судей (28-28, 29-28, 29-28); женский наилегчайший вес.

Брэндон Морено (15-5) и Аскар Аскаров (10-0) разошлись вничью раздельным решением судей (28-28, 28-29, 30-27). Для россиянина этот поединок был дебютным в UFC; наилегчайший вес.

Ирэн Алдана (11-5) победила Ванессу Мело (10-6) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26); женщины, промежуточный вес.

Стивен Питерсен (18-9) нокаутировал Мартина Браво (11-3) во втором раунде; полулегкий вес.