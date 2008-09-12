Роберт Уиттакер: «Не могу представить, чтобы Хабиб проиграл в ближайшее время»

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уитакер прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова на UFC 242.

«Не могу представить, чтобы Хабиб проиграл в ближайшее время.

Порье – отличный боец. И каждый, кто идет сражаться с Хабибом, знает, что Нурмагомедов будет делать. Уверен, Дастин много работал над защитой от борьбы.

Но Хабиб – это нечто иное. Его кардио, его тонкая техника, его выносливость. Это впечатляет», – сказал Уиттакер.

Хабиб – на втором месте рейтинга лучших бойцов UFC. Джонс – на первом

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