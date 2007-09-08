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Хабиб: «Прыжки – моя фишка? Нет, надо это уже прекращать»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему после боя против Дастина Порье перепрыгнул через клетку.

«У меня там дяди сидели, родные братья отца. Хотел к ним прыгнуть. Это не был эмоциональный прыжок. Это был прыжок радости.

Если вы никогда этого не делали, если вы никогда не выступали на этом уровне, когда ты побеждаешь, то я не думаю, что это можно понять.

Я могу сказать, что это были хорошие эмоции, но вы это не поймете. Прыжки – моя фишка? Нет, это нужно прекращать», – сказал Нурмагомедов.

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