Бой Бэйдер – Конго признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

Бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе между Райаном Бэйдером и Чейком Конго признан несостоявшимся.

Обладатель титула вел поединок и сделал тейкдаун еще в первом раунде. Но находясь сверху Бэйдер попал Конго пальцем в глаз. Судья остановил бой, а в клетку поднялся врач, чтобы осмотреть Чейка.

Конго не смог продолжить встречу, из-за чего поединок был признан несостоявшимся.

Это была первая защита пояса тяжелого веса для Райана Бэйдера.

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