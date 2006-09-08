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Бой Бэйдер – Конго признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

Теги MMA Чик Конго Райан Бэйдер Bellator Бокс/MMA/UFC

Бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе между Райаном Бэйдером и Чейком Конго признан несостоявшимся. 

Обладатель титула вел поединок и сделал тейкдаун еще в первом раунде. Но находясь сверху Бэйдер попал Конго пальцем в глаз. Судья остановил бой, а в клетку поднялся врач, чтобы осмотреть Чейка.

Конго не смог продолжить встречу, из-за чего поединок был признан несостоявшимся.

Это была первая защита пояса тяжелого веса для Райана Бэйдера. 

 Райан Бэйдер: «Чувствую себя лучшим тяжеловесом в плане подвижности, скорости и кардио»

Чейк Конго: «Победа над Бэйдером покажет всем, что я лучший тяжеловес в мире»

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