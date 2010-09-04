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Крис Сайборг подписала контракт с Bellator

Теги MMA Крис Сайборг Скотт Кокер Bellator Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпионка UFC в полулегком весе Крис Сайборг накануне подписала контракт с промоушеном Bellator. Об этом сообщил президент организации Скотт Кокер.

«Я с гордостью сообщаю, что Belator подписал Крис Сайборг. У нее – самый большой контракт в истории женского ММА. Добро пожаловать в семью», – заявил Кокер.

Ранее Сайборг покинула UFC из-за конфликта с Дэйной Уайтом.

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