Крис Сайборг подписала контракт с Bellator

Экс-чемпионка UFC в полулегком весе Крис Сайборг накануне подписала контракт с промоушеном . Об этом сообщил президент организации Скотт Кокер.

«Я с гордостью сообщаю, что Belator подписал . У нее – самый большой контракт в истории женского ММА. Добро пожаловать в семью», – заявил Кокер.

Ранее Сайборг покинула UFC из-за конфликта с Дэйной Уайтом.

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