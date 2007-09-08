Bellator 226: бой Бэйдер – Конго признан несостоявшимся, Кампос победил Штрауса и другие результаты

В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) состоялся 226. В главном поединке вечера чемпион промоушена в тяжелом весе (27-5) проводил защиту титула против Чейка Конго (30-10-2). Бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Бэйдера.

Основной результаты:

Дерек Кампос (20-9) победил Даниэля Штрауса (26-9) единогласным решением судей (30-26, 30-25, 30-25);

Адам Борикс (14-0) победил Пэтта Каррэна (23-9) техническим нокаутом во втором раунде;

Педро Карвальо (11-3) победил Сэма Сицилию (17-10) сабмишеном во втором раунде;

Эммануэль Санчес (19-4) победил Тайвина Клэкстона (5-1) сабмишеном во втором раунде;

Дэниел Кэри (7-3) победил Гастона Боланоса (5-2) сабмишеном в первом раунде.

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