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Бой Хабиб – Порье стал лучшим поединком UFC 242

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Главное событие турнира UFC 242 между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против Дастина Порье стал лучшим поединком вечера. Об этом сообщил президент промоушена Дэйна Уайт.

«Хабиб получит бонус за лучший бой вечера. Это было поразительно. Невероятное доминирования. Порье стал делать гильотину, не каждый бы такой выдержал. Обычно люди засыпают после такого. Но не Хабиб», – сказал Уайт.

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