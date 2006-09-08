Бой Хабиб – Порье стал лучшим поединком UFC 242

Главное событие турнира 242 между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против стал лучшим поединком вечера. Об этом сообщил президент промоушена Дэйна Уайт.

«Хабиб получит бонус за лучший бой вечера. Это было поразительно. Невероятное доминирования. Порье стал делать гильотину, не каждый бы такой выдержал. Обычно люди засыпают после такого. Но не Хабиб», – сказал Уайт.

Хабиб – о поединке против Фергюсона: «Дайте мне пару дней отдохнуть»

Дастин Порье: «Хабиб – великолепный боец, но я очень разочарован»