Олег Тактаров: «Буду ли я переживать за Хабиба? Я переживаю за его сынов в интернете, они создают очень плохую карму, столько грязи от них»

Бывший боец UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от боя и Дастина Порье.

«Исход поединка будет понятен по первым двум раундам. Если Порье не будет измотан, то бой может закончиться как угодно. Если Хабиб перетащит в партер, то замочит Дастина и выиграет по очкам.

Порье грамотный боец, но у него нет импульсивности и неожиданности.

Буду ли я переживать за Хабиба? У меня переживания за его сынов в интернете, они создают очень плохую карму. Столько грязи льют. Что с ними будет дальше, кто из них вырастет – вот за что я переживаю.

Бой – это бизнес. Без разницы, выиграет или проиграет. Если проиграет, будет всех сметать в следующих поединках, если выиграет – может быть слишком самоуверенным», – сказал Тактаров.

Бой Хабиб – Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.

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