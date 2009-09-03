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Чейл Соннен: «Не знаю, почему все считают Хабиба неуязвимым»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чейл Соннен Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Чейл Соннен поделился ожиданиями от грядущего выступления чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который 7 сентября подерется с Дастином Порье на UFC 242.

«Хабиб долгое время не выступал из-за дисквалификации. Обычно, когда боец возвращается после долгого простоя, говорят: «Посмотрим, как он будет выглядеть после такого отсутствия, может быть, он покрылся ржавчиной, пока его соперник активно выступал».

Но по каким-то причинам Хабиб настолько проник в сердца и умы фанатов ММА, что они даже не начинают такой разговор про него. Словно этот парень какой-то неуязвимый.

Но неуязвимых бойцов не существует. Я могу вам напомнить про Майка Тайсона, про ту ночь, когда пал Джордж Сент-Пьер, Андерсон Силва тоже приходит на ум.

Не знаю, почему все считают Хабиба неуязвимым. Он внезапно стал очень знаменитым. Хабиб настолько знаменит, что у него есть политическое влияние в Дагестане. Он тренируется в AKA, но живет на расстоянии 21 часа полета от этого зала.

Думаю, логично задаться вопросом относительно стабильности его тренировок, учитывая все эти перелеты, работу с СМИ, со всеми этими новыми «друзьями» вплоть до политиков, которые у него появились. Меня удивляет, что никто об этом не говорит», – заявил Соннен.

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