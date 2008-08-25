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Андре Уорд: «Ярду не хватило 2-3 удара, чтобы добить Ковалева»

Теги полутяжелый вес Сергей Ковалев Андре Уорд бокс Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд прокомментировал поединок, в котором чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда.

«Энтони Ярду не хватило 2-3 удара, чтобы добить Ковалева. Ярд реально умеет драться, просто нужно внести коррективы в свой лагерь. Уважение ему.

Ковалев доказал, что у него еще что-то осталось. Ему нужно хватать Канело на деньги. На этом этапе каждый бой будет для него тяжелым», – заявил Уорд.

Андре дважды боксировал с Ковалевым и дважды побеждал: по очкам и нокаутом. После реванша с россиянином он завершил карьеру. 

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