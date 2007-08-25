Сергей Ковалев: «Теперь очень хочу боя с Канело»

Чемпион WBO в полутяжелом весе после победы в поединке против Энтони Ярда признался, что готов к бою против чемпиона WBA в среднем весе .

«Я очень рад, что вам понравилось, чуть-чуть устал. Это была уже вторая подготовка к этому бою, так что я немного поплыл, но чисто на опыте сумел поймать дух боя и все-таки забрать победу.

Слава Богу, все получилось. Реальная поддержка была родных стен, спасибо за это каждому большое. Я очень счастлив и благодарен за то, что однажды я пришел в бокс. Я не ожидал легкого боя, я примерно так и представлял, что бой будет затяжной, если честно я даже немного удивлён, что я его нокаутировал, изначально рассчитывал на 12 раундов.

Был момент, где я немного потерял нить боя, но, слава Богу, получилось собраться. В силу своего опыта я не дал ему себя забить. Я очень хочу боя с Альваресом и если он тоже проявит желание, то я за. Они тоже очень хитро вели эту игру, прижимали меня в тренировочных лагерях, а потом делают предложение от которого очень трудно отказаться. Но я пообещал Челябинску, что я буду здесь. Биться в родном городе нереально классно.

Хочу открыть здесь свою школу нокаута и я обязательно это сделаю. Мне уже 36 лет отдыхать некогда, впереди грандиозные планы. Сегодня прошёл один из пяти боев, которые я запланировал за свою оставшуюся карьеру, осталось ещё четыре. Ярду желаю большого будущего, он молодец не сдаётся, но все зависит от его мотивации», – рассказал Ковалев.

Ковалев еле выжил в 8-м раунде, но все-таки нокаутировал Ярда!

Ковалев – Ярду: «Тебя ждет большое будущее»