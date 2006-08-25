Ковалев – о предложении команды Канело: «Я не проститутка, чтобы тянуться за жирным куском»

Чемпион WBO в полутяжелом весе прокомментировал предложение от промоутеров чемпиона WBA в среднем весе накануне поединка против Энтони Ярда.

«Таких предложений у меня раньше не было, но я не проститутка, чтобы тянуться за жирным куском. Я пообещал Челябинску, что буду здесь. Все было организовано, билеты продавались. Мне бы потом неудобно было приезжать после такого поступка», – заявил Ковалев.

Накануне Ковалев в Челябинске нокаутировал Энтони Ярда в 11-м раунде.

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