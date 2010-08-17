Хабиб: «Первый канал собирается показать UFC 242 в прямом эфире»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил об интересе Первого канала к показу турнира UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

«Приезжал Первый канал, сняли репортаж, вроде собираются показать мой бой в прямом эфире.

А как вы думаете, должны ли они показать турнир UFC 242 на Первом канале?», – спросил Хабиб в инстаграме.

Нурмагомедов проведет защиту пояса в бою с Дастином Порье.

До боя Хабиб – Порье остался месяц: все билеты проданы (даже за 140 тысяч), но арена еще не достроена

«Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?!». Хабиб в бешенстве и требует тюрьмы для Конора