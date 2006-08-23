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Конор: «Хочу реванш с Хабибом и вернуть титул чемпиона UFC»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Хабиб — Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о реванше с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хочу вернуть свой титул чемпиона мира и взять реванш.

Подготовка к Хабибу была неправильной.

Хабиб убегал первый раунд. Он не наносил удары, а сразу прошел в ноги. Хабиб говорит, что разговаривал со мной в клетке, но от него не было и шепота, пока он не оказался в доминирующей позиции.

Единственная причина, по которой он оказался в этом положении: я относился с неуважением и отвлекся на миллисекунду. 

Но есть много вещей, которые я извлек из этого. Я могу вернуться и отомстить», – сказал Конор.

Хабиб победил Конора 6 октября на UFC 229 болевым приемом в четвертом раунде.

Конор об ударе в пабе: «Я был не прав и пытался возместить ущерб»

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