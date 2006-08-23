Конор: «Хочу реванш с Хабибом и вернуть титул чемпиона UFC»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о реванше с Хабибом Нурмагомедовым.
«Я хочу вернуть свой титул чемпиона мира и взять реванш.
Подготовка к Хабибу была неправильной.
Хабиб убегал первый раунд. Он не наносил удары, а сразу прошел в ноги. Хабиб говорит, что разговаривал со мной в клетке, но от него не было и шепота, пока он не оказался в доминирующей позиции.
Единственная причина, по которой он оказался в этом положении: я относился с неуважением и отвлекся на миллисекунду.
Но есть много вещей, которые я извлек из этого. Я могу вернуться и отомстить», – сказал Конор.
Хабиб победил Конора 6 октября на UFC 229 болевым приемом в четвертом раунде.
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