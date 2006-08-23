Конор об ударе в пабе: «Я был не прав и пытался возместить ущерб»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал инцидент в ирландском пабе, в ходе которого он ударил пожилого мужчину за отказ выпить виски.

«Не имеет значения, что именно там произошло. Я был не прав.

Этот человек заслуживал того, чтобы наслаждаться своим пребыванием в пабе, чтобы все закончилось не так. Я пытался возместить ущерб еще тогда, но в любом случае мой поступок неправильный.

Должен взять на себя ответственность. Я в долгу перед людьми, которые обучали меня боевым искусствам. Постоянно делаю шаги вперед, чтобы становиться лучше. Я смотрю произошедшему в лицо, признаю и двигаюсь дальше», – сказал Конор.