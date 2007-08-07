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Хабиб: «Статус фаворита в бою с Порье давит на меня»

Теги UFC MMA Дастин Порье UFC 242 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о психологическом давлении в связи с котировками букмекеров и прогнозами экспертов на поединок против Дастина Порье.

«Конечно, я ощущаю психологическую ответственность, это давит на меня. Самое главное, чтобы я для себя знал, на что я иду и что я могу потерять. И тогда ты взвешиваешь какие-то моменты: что я могу потерять, если я проиграю этот бой? 

Я осознаю это серьезно. Готовлюсь, тренируюсь. Что там будет в октагоне – этого никто не знает. Со своей стороны я буду создавать, а результат только за Всевышним», – заявил Нурмагомедов.

Поединок Хабиб – Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

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