Хабиб: «Статус фаворита в бою с Порье давит на меня»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о психологическом давлении в связи с котировками букмекеров и прогнозами экспертов на поединок против .

«Конечно, я ощущаю психологическую ответственность, это давит на меня. Самое главное, чтобы я для себя знал, на что я иду и что я могу потерять. И тогда ты взвешиваешь какие-то моменты: что я могу потерять, если я проиграю этот бой?

Я осознаю это серьезно. Готовлюсь, тренируюсь. Что там будет в октагоне – этого никто не знает. Со своей стороны я буду создавать, а результат только за Всевышним», – заявил Нурмагомедов.

Поединок Хабиб – Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

Кенни Флориан: «Секрет победы над Хабибом – хорошее джиу-джитсу»

Хорхе Масвидаль: «Хабибу нужно убить Порье, чтобы победить»