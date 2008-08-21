Реклама 18+
Реклама 18+

Малкин – Хабибу: «Удачи в бою с Порье. Ты лучший, номер один»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Бокс/MMA/UFC

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пожелал победы чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в поединке против Дастина Порье.

«Хабиб, привет. Хотел бы пожелать тебе удачи 7 сентября. Мы за тебя болеем и гордимся тобой.

Оставайся сильным, смелым. Мы с тобой. Будем болеть обязательно, переживать.

Ты лучший, номер один. Удачи тебе», – сказал Малкин.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Приятно слышать,что ЛЕГЕНДА мирового хоккея @e.malkin71geno болеет за @khabib_nurmagomedov

Публикация от Сергей Жаткин (@zhatkinmma)

Бой Хабиб – Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

🎥 Проморолик боя Хабиб – Порье на UFC 242

Бой Хабиб – Порье могут показать в сети кинотеатров КАРО по России|

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться