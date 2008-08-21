Малкин – Хабибу: «Удачи в бою с Порье. Ты лучший, номер один»

Нападающий «Питтсбурга» пожелал победы чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в поединке против Дастина Порье.

«Хабиб, привет. Хотел бы пожелать тебе удачи 7 сентября. Мы за тебя болеем и гордимся тобой.

Оставайся сильным, смелым. Мы с тобой. Будем болеть обязательно, переживать.

Ты лучший, номер один. Удачи тебе», – сказал Малкин.

Бой Хабиб – Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

🎥 Проморолик боя Хабиб – Порье на UFC 242

Бой Хабиб – Порье могут показать в сети кинотеатров КАРО по России|