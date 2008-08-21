Малкин – Хабибу: «Удачи в бою с Порье. Ты лучший, номер один»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пожелал победы чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в поединке против Дастина Порье.
«Хабиб, привет. Хотел бы пожелать тебе удачи 7 сентября. Мы за тебя болеем и гордимся тобой.
Оставайся сильным, смелым. Мы с тобой. Будем болеть обязательно, переживать.
Ты лучший, номер один. Удачи тебе», – сказал Малкин.
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Приятно слышать,что ЛЕГЕНДА мирового хоккея @e.malkin71geno болеет за @khabib_nurmagomedov
Бой Хабиб – Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.
🎥 Проморолик боя Хабиб – Порье на UFC 242
Бой Хабиб – Порье могут показать в сети кинотеатров КАРО по России|