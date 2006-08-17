Мужчина, на которого напал Конор, отказался от его виски: «Я не хочу пить это дерьмо»

Анонимный источник рассказал подробности ситуации в пабе, в котором экс-чемпион UFC Конор Макрегор нанес удар пожилому мужчине.

«Мужчина, которому Макгрегор предложил виски, сказал: «Я не хочу пить это дерьмо, мне не нужен твой напиток». И Конору это не понравилось, после чего он замахнулся на него.

Насколько я знаю, он больше не посещал этот бар после произошедшего. Это случилось еще в апреле. Это было глупо, и мужчине, возможно, стоило передать виски кому-то другому и просто сказать «спасибо», – сообщил источник.

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