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Дэйна Уайт о поединке Сехудо – Шевченко: «Самое тупое дерьмо, которое я слышал»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA Генри Сехудо Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал чемпиона UFC в двух дивизионах Генри Сехудо, который бросил вызов чемпионке UFC в наилегчайшем весе Валентине Шевченко

«Это самое тупое дерьмо, которое я когда-либо слышал в своей жизни. Это просто сумасшествие, что Генри сказал это. 

Но Валентина, вероятно, ответила, что готова сделать это. Я даже не знаю, как реагировать на это все. Мой мозг просто не может обработать эту информацию. У меня вопрос к Сехудо: и что ты собираешься делать?», – заявил Уайт. 

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