Даниэль Кормье: «Секрет успеха Хабиба? Вера, преданность семье, команде и самому себе»

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье рассказал, в чем секрет успеха чемпиона легкого дивизиона .

«Я задолжал ему обед? Это безумная история. Это совсем на меня не похоже. Я всегда плачу за свой обед! Даже если я банкрот. Я и сейчас заплатил бы за обед, но у него теперь больше денег, чем у меня.

Он просто самый трудолюбивый. Он пришел совсем молодым, когда не знал английский язык. Он просто смотрел. И он внимательно наблюдал за моей работой, работой Кейна Веласкеса, Джоша Томпсона, Джона Фитча — всех. Он менял свои привычки.

Я думаю, что это вера, преданность семье, команде и самому себе. Его навыки борьбы, его ударные навыки лучше, чем люди думают. Он выдающийся боец смешанных единоборств.

Все его человеческие качества подготовили его к тому, чтобы быть особенным настолько, что люди к нему тянутся. Он стал невообразимо яркой звездой. Он стал самой крупной звездой в истории зала АКА», – отметил Кормье.

Даниэль Кормье: «Мы с Джонсом никогда не любили друг друга. Когда говоришь кому-то, что собираешься его убить, мира быть не может»

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