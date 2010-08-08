Кайла Харрисон: «Я – Хабиб среди женщин, только еще лучше»

Боец PFL в легком дивизионе Кайла Харрисон прокомментировала сравнения с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я бы сказала, что являюсь Хабибом среди женщин, только еще лучше. Послушайте, Хабиб великолепен. Но я чувствую, что мир еще не видел такого атлета, как я. Плюс мои удушающие навыки, думаю, лучше, а так мне нравится Хабиб», – заявила Харрисон.

Кайла Харрисон является двукратной олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира по дзюдо.

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