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Кайла Харрисон: «Я – Хабиб среди женщин, только еще лучше»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Кайла Харрисон PFL / WSOF Бокс/MMA/UFC

Боец PFL в легком дивизионе Кайла Харрисон прокомментировала сравнения с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я бы сказала, что являюсь Хабибом среди женщин, только еще лучше. Послушайте, Хабиб великолепен. Но я чувствую, что мир еще не видел такого атлета, как я. Плюс мои удушающие навыки, думаю, лучше, а так мне нравится Хабиб», – заявила Харрисон.

Кайла Харрисон является двукратной олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира по дзюдо.

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