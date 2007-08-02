Майкл Биспинг: «Конор молится на победу Порье в бою с Хабибом»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг уверен, что бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор будет поддерживать Дастина Порье в бою против чемпиона промоушена в легком весе .

«Скорее всего, он надеется и молится, чтобы Порье победил Хабиба. Если Дастин победит Хабиба, то, очевидно, мы помним большую победу Конора в бою против Порье .

Он сделал это очень легко. Да, дело было в полулегком весе, но если Порье победит Хабиба, будет возможность сделать матч-реванш. Это легкий способ для Макгрегора получить бой за титул», – рассказал Биспинг.

Бой Хабиб – Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242. В своем последнем на данный момент поединке Конор проиграл Нурмагомедову на UFC 229 удушающим приемом в четвертом раунде.

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