Хабиб: «Помните, что я сделал в Вегасе в прошлом году? Сделаю то же в Абу-Даби, но без прыжков»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Лас-Вегасе поделился ожиданиями от боя с Дастином Порье.

«Помните, что я сделал в прошлом году на T-Mobile Arena? Ничего не изменилось. В Абу-Даби я сделаю то же самое – сохраню свой титул. Но только без прыжков [через клетку]», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб встретится с Порье на UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. В октябре прошлого года Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на UFC 229 в Вегасе. После боя Хабиб перепрыгнул через клетку, спровоцировав потасовку с угловыми ирландца.

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