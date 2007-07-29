Дэйна Уайт: «Конор может выйти на замену Хабибу или Порье на UFC 242»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Мы встречались с ним на прошлой неделе. Конор хочет вернуться, и он наблюдает за тем, что случится в сентябре.

Хабиб и Порье подерутся на UFC 242, но вы знаете, как бывает в этом бизнесе.

Все может случиться, поэтому Конор сидит и ждет, не будет ли у него возможности выйти на замену и что-нибудь сделать», – сказал Уайт.

UFC 242 пройдет в Абу-Даби 7 сентября.

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