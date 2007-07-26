Федерация бокса России готовит иск к организаторам боя Дадашев – Матиас

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что федерация подготовила иск к организаторам поединка Максим Дадашев – Субриэль Матиас.

«Мы отправили письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией и чтобы они дали информацию о готовности к бою. И потом мы будем готовить судебный иск к организаторам боя. Будем разбираться», – сказал Кремлев.

Кремлев перечислил перечень отправленных организаторам претензий: «1. Не проверена подлинность медицинских документов; 2. Не оказана первая медицинская помощь в ринге (не было льда и прочего); 3. Не было специальных медицинских носилок около ринга. Вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шел сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций», – добавил Кремлев.

20 июля Максим Дадашев проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде Субриэлю Матиасу. Сразу после поединка россиянина доставили в больницу с отеком мозга, где ему сделали трепанацию черепа. 23 июля Дадашев умер, не выходя из медикаментозной комы.

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